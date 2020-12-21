TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Tuzlaspor karşılaşıyor. Haftanın son maç gününde oynanacak olan, iki takımın mücadelesi hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Bu ligde Adana Demirspor evinde 7 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Tuzlaspor toplamda 3 maçtır kazanıyor. Tuzlaspor, 13 maçta 27 puana ulaşarak 2. sıradaki yerini korurken Adana Demirspor, 13 maçta 22 puana sahip olarak 7. sırada yer aldı. Peki, Adana Demirspor-Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR-TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor-Tuzlaspor maçı, bugün saat 18.00'de 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda başlayacak. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadeleyi, hakem Ramazan Keleş yönetecek. Ramazan Keleş'in yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Murat Şener üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşması sonucunda tüm TFF 1. Lig maçları TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Adana Demirspor-Tuzlaspor arasında oynanacak mücadelede bugün saat 18.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilir.