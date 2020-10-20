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Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları oynanıyor. 6. haftada Adana Demirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor - Ümraniyespor maçını canlı izleme bilgileri için haberimize göz atabilirsiniz.

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan almak istiyor. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 8 puana ulaşan Adana Demirspor, 7. sırada yer alıyor. Ümraniyespor ise 5 maçın sonunda 4 puan topladı ve 14. sırada yerini aldı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Ümraniyespor, galibiyet peşinde. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Alper Çetin üstlenecek. Alper Çetin'in yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Adana Demirspor - Ümraniyespor mücadelesi de 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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