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  3. Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.Kulüp başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize...

Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tütüneker ile yollarını ayırma kararı aldıklarını söyledi.

Tütüneker'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Sancak, "Birbirimize teşekkür ettik ve Uğur Tütüneker ile yollarımızı ayırdık." diye konuştu.

Kaynak: AA




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