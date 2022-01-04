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  3. Adana Demirspor'dan flaş açıklama! Mario Balotelli koronavirüse yakalandı

Adana Demirspor'dan flaş açıklama! Mario Balotelli koronavirüse yakalandı

Adana Demirspor, Gine asıllı İtalyan futbolcusu Mario Balotelli'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan flaş açıklama! Mario Balotelli koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Balotelli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgiye yer verilmezken, Gana asıllı İtalyan futbolcunun izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı kaydedildi.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.

Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."

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MARİO BALOTELLİ KİMDİR?

Santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giymektedir.

Mario Balotelli, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Mario Balotelli kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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