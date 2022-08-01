Adana Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Aaron Ramsey geliyor

Juventus'tan ayrılan Galli futbolcu Aaron Ramsey'in Adana Demirspor'a transfer olacağı iddia edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Adana Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Aaron Ramsey geliyor

İtalyan ekibi Juventus'un geçtiğimiz günlerde kontratını feshettiği Gallerli futbolcu Aaron Ramsey hakkında çarpıcı bir iddia atıldı. Kendisine kulüp arayan 31 yaşındaki orta saha futbolcusunun Adana Demirspor'a transfer olacağı öne sürüldü.

Adana Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Aaron Ramsey geliyor

TÜM MADDİ ŞARTLAR ZORLANIYOR İDDİASI

Ayrıca Adana Demirspor'un bu transferi gerçekleştirmek için tüm maddi şartları zorladığı kaydedildi.

Adana Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Aaron Ramsey geliyor

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Transfermarkt verilerine göre değeri 3 milyon Avro olan futbolcu kariyerinde Cardiff City, Arsenal, Nottingham Forest, Juventus ve Glasgow Rangers formaları giydi. Ramsey kariyerinde çıktığı 487 maçta 76 gol, 76 asist yaptı.

Galli futbolcu son olarak formasını giydiği Glasgow Rangers'te 18 maça çıktı 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Adana Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Aaron Ramsey geliyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı
Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı
TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ? 1.Lig maçlarını TRT verecek mi? Yayın hakları kimde?
TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ? 1.Lig maçlarını TRT verecek mi? Yayın hakları kimde?
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeğini buldu! Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ile anlaşma tamam!
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın yedeğini buldu! Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ile anlaşma tamam!
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play - Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu!
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play - Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
İnsafsızlığın bu kadarı! Engelli vatandaş 1 lira uğruna servise alınmadı!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Kendisini mehdi ilan eden Tuncer Çiftçi'nin müritlerinden skandal video! 'Allah'ın Nuru' diyerek Tuncer'in doğum gününü kutladılar!
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
Abdurrahman Dilipak'tan korkutan "Deprem" açıklaması: "Bekleyin ve görün olacakları!"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu! Engin Altay canlı yayında açıkladı: " Adayımız Bay Kemal"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Son dakika! Cemevlerine yönelik provokatif saldırıya ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi! "En ağır şekilde cezalandırılacak"
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
Vücut üzerindeki etkilerini bırakanlar anlatıyor! Şeker tükettmeyi bırakmanın şaşırtıcı faydaları!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"
Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"