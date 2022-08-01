Adana Demirspor'dan flaş transfer hamlesi! Aaron Ramsey geliyor

İtalyan ekibi Juventus'un geçtiğimiz günlerde kontratını feshettiği Gallerli futbolcu Aaron Ramsey hakkında çarpıcı bir iddia atıldı. Kendisine kulüp arayan 31 yaşındaki orta saha futbolcusunun Adana Demirspor'a transfer olacağı öne sürüldü.

TÜM MADDİ ŞARTLAR ZORLANIYOR İDDİASI

Ayrıca Adana Demirspor'un bu transferi gerçekleştirmek için tüm maddi şartları zorladığı kaydedildi.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ

Transfermarkt verilerine göre değeri 3 milyon Avro olan futbolcu kariyerinde Cardiff City, Arsenal, Nottingham Forest, Juventus ve Glasgow Rangers formaları giydi. Ramsey kariyerinde çıktığı 487 maçta 76 gol, 76 asist yaptı.

Galli futbolcu son olarak formasını giydiği Glasgow Rangers'te 18 maça çıktı 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.