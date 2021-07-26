Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, lige bomba bir giriş yaptı. Yaptığı yıldız oyuncu transferleri ile adından söz ettiren Akdeniz ekibinde transferler durmak bilmiyor. Belhanda, Balotelli gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katan Adana Demirspor, yıldız oyuncu Benjamin Stambouli ile de anlaştığını resmen duyurdu. Peki Adana Demirspor'un yeni transferi Benjamin Stambouli kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte cevaplar...

BENJAMIN STAMBOULI KİMDİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

13 Ağustos 1990 yılında Marsilya'da doğan Benjamin Stambouli futbol kariyerine Montpellier altyapısında başladı. Daha sonra A takıma kadar yükselen 30 yaşındaki yıldız oyuncu, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın dev takımlarında da forma giydi.

BENJAMIN STAMBOULI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine Montpellier'in altyapısında başlayan Stambouli, burada A takıma kadar yükseldi. 2014 yılında ise 5.9 milyon Euro karşılığında Tottenham'a transfer oldu. 2015 yılında Fransa'nın dev ekibi PSG, oyuncuyu 8.6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. 2016'da Schalke'nin 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Stambouli, o yıldan beridir alman ekibinin başarısı için mücadele ediyordu. Yıldız oyuncu artık Adana Demirspor forması için ter dökecek.

KARİYERE İSTATİSTİKLERİ

Monpellier'de 130 maç oynayan yıldız oyuncu, burada 4 gol 5 asistle oynadı. Tottenham'da sadece 25 maçta görev alan Fransız yıldız, burada sadece 1 gol katkısı verebildi. Schalke'de 133 maça çıkan Stambouli, 6 asist yaptı. PSG'de ise 40 maçta 1 asist yaptı.