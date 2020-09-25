Adana Demirspor'un yeni transferi Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, bu yıl Fatih Terim'in kadro planlamasında düşünülmüyordu. Genç oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. Bunun üzerine merak edilen isim olan Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde....

YUNUS AKGÜN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Akgün, 20 yaşında. Genç oyuncunun boyu 1.73, mevkisi ise sağ kanat. Her iki kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapan Yunus, Galatasaray altyapısından yetişti. Galatasaray alt yaş takımlarından uzun yıllar forma giydikten sonra 2018 yılında profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu, Süper Lig'de 16 kez forma giydi. Galatasaray'da profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra toplamda 27 maça çıkan Akgün, 5 gol, 3 asistle oynadı.

Yunus Akgün, Türkiye Ümit Milli takımlarında da forma giymişti.