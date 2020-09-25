Güney Sudan'da şiddetli yağışlar devam ediyor2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır?ABD'de dikkat çeken araştırma! Koronavirüs daha bulaşıcı ama ölümcül değilCumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşa seslendiDeniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor?Bakan Pekcan: Dünyada ihracatını en çok artıran 6’ncı ülke konumundayızTekirdağ'da yangın: 700 balya saman ve 25 ton buğday kül olduKılıçdaroğlu'nda öğretmen ve velilerle video konferansHalil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç evin önünde baltayla beklemiş!Adana Demirspor'un yeni transferi Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor'un yeni transferi Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Adana Demirspor'un yeni transferi Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralandı. Transferin ardından internette aratılan isim haline gelen Yunus Akgün, taraftarın merak konusu oldu. Peki, Adana Demirspor'un yeni transferi Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor'un yeni transferi Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, bu yıl Fatih Terim'in kadro planlamasında düşünülmüyordu. Genç oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralandı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün geçici transferi konusunda Adana Demirspor Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. Bunun üzerine merak edilen isim olan Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde....

YUNUS AKGÜN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yunus Akgün, 20 yaşında. Genç oyuncunun boyu 1.73, mevkisi ise sağ kanat. Her iki kanat ve on numara pozisyonlarında da görev yapan Yunus, Galatasaray altyapısından yetişti. Galatasaray alt yaş takımlarından uzun yıllar forma giydikten sonra 2018 yılında profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu, Süper Lig'de 16 kez forma giydi. Galatasaray'da profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra toplamda 27 maça çıkan Akgün, 5 gol, 3 asistle oynadı.

Yunus Akgün, Türkiye Ümit Milli takımlarında da forma giymişti. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT