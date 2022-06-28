"Adana deprem kenti" diyen Naci Görür'den tedirgin eden ifade:" Bu fay 7’nin üzerinde bir deprem üretir " Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın zemininin düşük olduğunu belirterek depreme hazırlanılması gerektiğini söyledi. Görür," Adana için söz konusu olan Yumurtalık ile Osmaniye arasında uzanan Kahramanmaraş Türkoğlu’na kadar giden fay uzunluğudur. Bu fay 7’nin üzerinde bir deprem üretir. " dedi.

1 7 Adana - Ceyhan'da 27 Haziran 1998 tarihinde meydana gelen depremin 24.yıl dönümü kapsamında düzenlenen panele katılan Prof. Dr. Naci Görür, Adana'da olması beklenen deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu.