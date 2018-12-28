Adana Devlet Tiyatrosu’nda Ocak ayı programı belli oldu

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) Ocak ayında 5'i yetişkin 1'i çocuk oyunu olmak üzere toplam 6 oyunla tiyatro seyircisinin karşısına çıkacak.

Yeni yılın ilk ayına, sosyal sorumluluk projesi olan ve kapalı gişe oynayan, "Yarınlara Geç Kalmadan" ile başlayacak. Oyun 2-12 Ocak tarihleri arasında Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde perde açacak.

Adana Devlet Tiyatrosu, 15-19 Ocak tarihleri arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı, William Shakespeare'in yazdığı, Işıl Kasapoğlu'nun rejisörlüğünü yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın oynadığı "Hamlet" adlı oyunu misafir edecek. Oyun Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü saat 20.00'da, Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00'da Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde izleyicisi ile buluşacak.

2018-2019 sezonunun açılış oyunu olan, Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı ve Tomris Çetinel'in yönetmenliğini yaptığı, "Kadın Sığınağı" 22 Ocak-02 Şubat tarihleri arasında kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için sahnelenecek.

Bunun yanı sıra Adana Devlet Tiyatrosu, geçen sezon oyunu olan "Fareler ve İnsanlar" ile 15-19 Ocak tarihlerinde Ankara'da, bu sezonun üçüncü oyunu olan "Yolcular" ise 23-24 Ocak'ta Elazığ'da ve 25-26 Ocak tarihlerinde Malatya'da perde açacak.

Küçük tiyatroseverler ise "Don Kişot" adlı oyunu 2 Ocak Çarşamba günü saat 14.00, 3 Ocak Perşembe günü 10.30'da ve 6 Ocak Pazar günü saat 11.00 de izleyebilecekler.

Kaynak: İHA