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  3. Adana Feke'de korkunç olay! İstismara uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Adana Feke'de korkunç olay! İstismara uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde 13 yaşındaki kızının fiziksel durumundan şüphelenen anne E.O. kızı F.N.E.'ye gebelik testi yaptırdı. Kızının gebe olduğunu öğrenen anne, kızına istismarda bulunan H.Y.'yi güçlerine yakalattı. Mağdur kız devlet korumasına alınırken anne E.O. yetkililerden yardım istedi.

Adana Feke'de korkunç olay! İstismara uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre 33 yaşındaki E.O., 11 yıl önce evli olduğu erkekten boşandı. 2 yaşındayken kızı F.N.E.'yi babasında bırakan kadın, daha sonra kızını gizlice görmek zorunda kaldıktan sonra bedeninde değişikliği fark ederek gebelik testi yaptırdı. 

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kızının hamile olduğunu öğrenen anne, kızını devlet korumasına aldırdı. Kızına istismarda bulunan kişi için harekete geçen anne, kızının babası olan 55 yaşındaki arkadaşı H.Y.'yi telefonundan mesaj atıp buluşmaya çağırarak güvenlik güçlerine yakalattı. H.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken mağdur kızın annesi konuştu.

Adana Feke'de korkunç olay! İstismara uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

"GEBELİK TESTİ YAPTIRDIK, KIZIM GEBE ÇIKTI"

Baba tarafının kızını kendisine göstermediğini söyleyen E.O., kızıyla gizlice görüştüğünü ifade ederek,"  Kızımı bu yıl okul başladığından beri iki haftada bir görmeye başladım. Kızım yatılı Anadolu lisesinde okuyor. Kızım 'Anne göğsümden süt geliyor' dedi ve ben de 'Bakayım' dedim. Kızımın bedenindeki renk değişikliğinden şüphelendim. Baktım bayağı bir süt geliyor. Ablamla ben şüphelendim. Eczaneden aldığımız gebelik testi ile test yaptık, kızım gebe çıktı" ifadelerini kullandı. 

Adana Feke'de korkunç olay! İstismara uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

KIZINA TECAVÜZ EDİLDİ DEDİ, BABASI GELMEDİ

Kızına cinsel istismarda bulunan şahsın, kızının babasının arkadaşı olduğunu söyleyen  E.O., ayrıldığı eşini arayarak Adana'ya gelmesinin söylediğini belirterek, "  'Ne oldu?' dedi, ısrarla 'Gel' dememe rağmen gelmeyince 'Kızına H.Y. diye biri köyden tecavüz etmiş' dedim. Cevap vermedi, sinirlendim telefonu kapattım ve emniyet müdürlüğüne gittim. Şikayetçi oldum adam tutuklandı ve mahkemeyi bekliyoruz” diye konuştu.

Adana Feke'de korkunç olay! İstismara uğrayan 13 yaşındaki çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

HUKUKİ SÜREÇTE YARDIM BEKLİYOR

Mağdur kızın 21 haftalık hamile olduğunu belirten  E.O., kızının devlet korumasında olduğunu belirterek, savcılık ve doktorların gerekli incelemeleri yapacağını söyledi. E.O," Beklentim devletimden hukuki süreçte yardım bekliyorum. Avukatım yok. Bu konuda gönüllü avukatlar ile kızımın hakkını savunmasını istiyorum” dedi.

Kızının dedesi ile konuştuğunu anlatan E.O.,"  'Kızın devrini sana veriyorum' dedi ve ben de 'Araba mı devrediyorsun' diyerek tepki gösterdim. Bana kadın olduğum için kızımı vermediler ama kendileri kızımı ne hale getirdiler” şeklinde konuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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