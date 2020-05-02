İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında orucun ilk günü bu yıl 24 nisanda başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden tutulacak oruçlar için hergün iftar vakti merak ediliyor. Adanalılar tarafından ''Adana iftar vakti 02 Mayıs 2020 İftara ne kadar kaldı?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları..

02 MAYIS 2020 ADANA İFTAR SAATİ NE ZAMAN ?

Adana iftar saati: 19:35

İFTAR DUASI NEDİR?

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Örnek olması bakımından öteden beri yaygın olarak yapılan bir duayı buraya alalım:"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla.""Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"

İFTAR SONRASI YAPILACAK DUA

Allahümme leke sumtü ve bikeamentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel'gadi min şehr-iRamazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.Manası:Allah'ım, senin rızan için oruçtuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ıŞerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecekgünahlarımı yarlığa (bağışla) demektir.Allâh, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizi kabul buyursun. Âmin!…Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiylenefisleri terbiye olan kullarından eylesin!

ORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Oruç tutan bir insanın diğer günlere göre daha dikkatli davranması gerekir. Çünkü kişi aç ve susuz olduğu için çabuk sinirlenebilir.Bundan dolayı kişinin kendisini sinirlendirecek hareketlerden, ortamlardan uzak durması gerekir. Keza orucun sevabını götürebilir. Günahlardan uzak durulması gerekir, kızmamak, aynı şekilde insanları kızdırmayacak davranışlarda bulunmamak gerekir.Mümkün olduğu kadar sevap olan işler ve ibadetler yapılmalıdır. Bunlar oruçlu olan insanın yapması doğru olan davranışlardır. Keza insanın orucunu bozacak şeylerden uzak durmak, onu çağrıştıranlardan da uzak durmak gerekir.Şehevi arzulardan, bunu çağrıştıran filmlerden, dizilerden uzak durulmalıdır. Bunlardan uzak durulursa orucun sevabı daha çok alınmış olur.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı da araştırılıyor.

Ramazan Bayramı’nın birinci günü: 24 Mayıs Pazar.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü: 25 Mayıs Pazartesi.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü günü: 26 Mayıs SalıRamazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.