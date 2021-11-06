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Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yaşar Koçak'ın biyografisi

3 yıla yakın bir süredir İl Mili Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta olan Veysel Durgun'un istifa ettiğini duyurmasının ardından boşalan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Yaşar Koçak atandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar "Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte Yaşar Koçak'ın biyografisi...

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yaşar Koçak'ın biyografisi

Yaklaşık bir ay önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Temel Eğitim Genel Müdürlüğü görevine atanan Yaşar Koçak, görevine Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak devam edecek. Peki, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yaşar Koçak'ın biyografisi ve detaylar haberimizde...

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yaşar Koçak'ın biyografisi

ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YAŞAR KOÇAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Koçak 1966 Yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğmuştur. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldu.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisans mezunu olan Koçak, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı olarak görevini yürütürken Aralık 2018 tarihinde Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirildi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yaşar Koçak'ın biyografisi

Koçak son olarak Eylül 2020 tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Hizmetleri Daire Başkanlığına atanmıştı.

Temel Eğitim Genel Müdürü olarak hizmetine devam edecek olan Koçak, Adana İl Milli Eğitim Müdürü olarak da görev yapacak.

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