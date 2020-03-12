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ADANA Irmakta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

ADANA'nın Feke ilçe merkezinde bulunan Göksu Irmağı'na düşen ve tutunduğu dalda mahsur kalan kedi, vatandaşların uzattığı balıkçı kepçesi ile kurtarıldı.

ADANA Irmakta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

Irmakta mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

ADANA'nın Feke ilçe merkezinde bulunan Göksu Irmağı'na düşen ve tutunduğu dalda mahsur kalan kedi, vatandaşların uzattığı balıkçı kepçesi ile kurtarıldı.

Feke ilçe merkezinden geçen Göksu Irmağı'na düşen kedi, duvardan çıkan ağaç dalına tutundu. Kedinin sesini duyup ırmağa bakan vatandaşlar, hayvanın mahsur kaldığını görünce harekete geçti. Vatandaşlar, balıkçı kepçesini uzatıp kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kaynak: DHA




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