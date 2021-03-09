Adana Karataş Nüfusu 2020 - 2021 |  Karataş İlçesinin Yüzölçümü Kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Karataş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 İstanbul nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Karataş Nüfusu Kaç Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karataş ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 859 (km²) si Karataş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Karataş nüfusu 23 bin 667 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Karataş İlçe Nüfusu Kaçtır?

23,667 kişidir.

Adana Karataş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -0,5 olarak gerçekleşmiştir.

Karataş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,88036 Enlem : 28,88036

Karataş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Karataş ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Karataş ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Karataş ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020