Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur: "Adana’da günlük 35 ton kırmızı et tüketiliyor"

Adana'da günlük kırmız et tüketiminin ortalama 35 tona kadar çıktığını belirten Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana'da önceki yıllardaki et tüketimi, 20-25 tondu ama bu rakam turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 35 tona yükseldi" dedi.

Kebabın başkenti olarak bilinen Adana'da geçtiğimiz yıllarda günlük ortalama et tüketimi 20-25 ton arasındayken, bu yıl 35 tona kadar çıktığını ifade eden Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Adana'daki günlük ortalama 35 tonluk kırmızı et, Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinalarda kesilip, veteriner hekim kontrolünden geçtikten sonra da dağıtımı yapılır. Adana'daki başta kasaplar ve kebapçılar olmak üzere ete ihtiyaç duyan işletmeler, bu kombinalardan et satın alır. Bu konuda vatandaşlarımız hem kasapları hem de kebapçılarımızı denetliyor" dedi.

"Turizmde Antalya başı çekse de Adana'da olduğu kadar et satılmıyor"

Adana Kasaplar Odası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün zabıta ve güvenlik güçleriyle kent genelinde kasapları düzenli olarak denetlediklerini vurgulayan Yağmur, "Etin halka arz kısmını sürekli kontrol altında tutuyoruz. Adana'da önceki yıllardaki et tüketimi, 20-25 tondu ama bu rakam turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 35 tona yükseldi. Her ne kadar turizmde Antalya başı çekse de orada bu kadar et satılmıyor" diye konuştu.

