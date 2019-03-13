Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart’ta

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Adana Kent Sorunları Sempozyumu 15-16 Mart tarihlerinde Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman, yaptığı açıklamada, 15-16 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Adana Kent Sorunları Sempozyumu'nun temasının "Kentleşemeyen Adana" olarak belirlendiğini söyledi.

Artan motorlu araç trafiği ile yayalara değil araçlara öncelikli kent merkezlerinin oluşturduğu olumsuzluklar sonucunda gürültü, görüntü ve hava kirliliği ile azalan yaşam kalitesi kentlerin önemli sorunu olduğunu ifade eden Salman, "Adana, ne geçmişten devraldığı plansızlık, yetersiz ulaşım ve altyapı sorunları ile temel kentleşme prensiplerini çözebilmiş ne de yakın gelecekte bu sorunları çözebilecek vizyona sahip görünmektedir" dedi.

Kentin temel teknik altyapısının çözülemeyişinin, kentten nitelikli göçün artmasını sağlarken beraberinde kente entegre olamayan niteliksiz bir demografik yapı ortaya çıkardığını söyleyen Salman, şunları kaydetti:

"Büyük köy görünümünden kurtulma iddiası ile oluşan yapılaşma, yüksek yoğunluklu kişiliksiz ve kimliksiz bir kent estetiği oluştururken, son yıllardaki kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm çalışmaları da geleneksel kent kimliğini yok etmiştir. Adana maalesef farklı sınıfsal aidiyetleri olan sakinlerinin ihtiyaçlarına ve birbirleriyle ilişkilerine göre dönüşmek ve değişmek zorunda olduğunu hissedemeyecek kadar kentleşme olgusunu yakalayamamış, bölünmüş bir kenttir."

Sözü olan, gören, yazan, çizen herkesi sempozyuma güç ve destek vermeye çağıran Salman, sempozyumda "Enerji ve Sanayii", "Kent ve Çevre", "Kent Yaşamı ve Ekoloji", "Tarihi Çevre, Koruma ve Değişim", "Planlama ve Kentleşme", " Kent Kültürü ve Kent Sosyolojisi", "Ulaşım Altyapı ve Mühendislik" konulu oturumlar ile " Önceki Sempozyumlarımızda Ne Sunduk Şehrimizde Neler Oldu", "Kentsel Dönüşüm" ve "Belediye Başkanları Konuşuyor" başlıklarında paneller yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA