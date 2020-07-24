Son günlerde ülkemizde depremler artarken, gece saatlerinde Eskişehir'in ardından bu kez de Adana sallandı. AFAD verilerine göre, deprem merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde saat 13.18'de, 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7,15 kilometre altında kayıt edildi.

Öte yandan deprem sonrası ilk belirlemelere göre mal ve can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

OSMANİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Ayrıca deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Küçükçınar Köyünde meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü yerin 10.5 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde kayıt edildi.