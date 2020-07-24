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Adana Kozan'da korkutan deprem

AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Son günlerde ülkemizde depremler artarken, gece saatlerinde Eskişehir'in ardından bu kez de Adana  sallandı. AFAD verilerine göre, deprem merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde  saat 13.18'de, 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7,15 kilometre altında kayıt edildi.

Öte yandan deprem sonrası ilk belirlemelere göre mal ve can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

OSMANİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Ayrıca deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

 

Kandilli Rasathanesi ise depremin  Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Küçükçınar Köyünde meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü yerin 10.5 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde kayıt edildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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