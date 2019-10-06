Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi düzenlendi

Üçüncüsü düzenlenen "Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi yapıldı. Gecede kent protokolü ve davetliler sıraya girip 100 çeşit yemek arasından istediklerini seçerek aldı. Vali Mahmut Demirtaş da, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte şırdan dolması sırasına girip şırdan aldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde bu sene "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi Adana Müzesi'nde yapıldı. Gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Lezzet diyarı olan Adana'da bu önemli yemek zenginliğinin dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılması konusunda lezzet festivalinin ilk üç yılında uluslararası olması büyük bir kazançtır" diye konuştu.

"Önemli bir organizasyona imza attık"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, festivale yoğun şekilde hazırlandıklarını kaydederek, "Dopdolu bir festival programını daha hep birlikte yaşıyoruz. Geride bıraktığımız iki yıllık tecrübeyle bu yıl çıtamızı daha da yükseğe çıkardık. "Lezzet Peşinde Koşanlarla', "Gelenekselin Gücü'nü keşfetmek isteyenleri, üçüncü yılımızda festival ötesine taşıyarak, "Büyük Akdeniz Şöleni'ne davet ettik. Böylelikle Adana'nın yerel ve geleneksel lezzetlerini, Akdeniz'in enfes tatlarıyla birleştiren fevkalade önemli bir organizasyona imza attık" diye konuştu.

"Festivalimize renk kattınız"

Yurt içi ve yurt dışından katılımcılara teşekkür eden Demirtaş, "Atölye çalışmaları, gastroshowlar ve söyleşilerle festivalimize renk kattınız. Aynı şekilde yemeklerinizin püf noktalarını paylaştınız ve geleneksel yemeklerinizi tüm yönleriyle ziyaretçilerimize tanıttınız. İnanıyorum ki bu etkinlikleri en etkileyici şekilde yarın da sürdürecek "Büyük Akdeniz Şöleni'ni, unutulmaz bir zaman dilimine dönüştürmeye devam edeceksiniz" dedi.

"Gastronomi koridorunun güney zinciri tamamlanacak"

Adana'nın gastronomi turizmi açısından önemli bir kent olduğunu ve tescillenmesi gerektiğine vurgu yapan Demirtaş, daha sonra şunları kaydetti:

"Adana'da pek çok medeniyete ev sahipliği yapmanın yemek kültürüne sağladığı katkılar ve ülkemizin önemli gastronomi koridorlarından birinin üzerinde yer alması nedeniyle, büyük bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Bizler de Adana'nın gastronomi turizmi potansiyelinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla, son dönemde önemli adımlar attık. Bunların başında 2019 Unesco Şehirler Ağı kapsamında Adana'nın gastronomi kenti olarak tescillenmesi geliyor. İnanıyorum ki kadim kültürümüz ve tarihimizle, birbirinden lezzetli yemeklerimizle, UNESCO tarafından gastronomi kenti olarak tescillenecek ve hali hazırda bu ağda yer alan Hatay ve Gaziantep'le birlikte inanç ve gastronomi koridorunun güney zinciri tamamlanacaktır."

Konuşmaların ardından Adana'ya özgü yaklaşık 100 çeşit yemeğin bulunduğu açık büfeden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ve kent protokolü sıraya girerek istedikleri yemekleri aldı. Vali Demirtaş, Adana'ya özgü şırdan dolmasını tabağına alıp masaya geçerken bazı davetliler ise yemeklerin fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Etkinliğe katılanlar yöresel lezzetleri tatma imkanı bulurken etkinlikte, Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan Çukurova'nın Nadide Çiçekleri ve Kültür Hazineleri temasıyla defile sunuldu.

Kaynak: İHA