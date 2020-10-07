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Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 24 şüpheliden bazıları operasyonla gözaltına alındı.

Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

FETÖ terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri de bu şahıslara yönelik olarak şafak vakti operasyon düzenledi. Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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