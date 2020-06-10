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  3. Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adana merkezli 3 ilde şafak vakti gerçekleşen operasyonda 63 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındı

Adana'da sabahb saatlerinde gerçekleşen FETÖ operasyonunda 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Ailelere destek, para ve erzak yardımı yaptığı belirlenen aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındı

Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındıAdana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu! 63 kişi gözaltına alındı

Okan Gül
Video Editörü


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