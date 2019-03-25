Adana merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu

ADANA merkezli 33 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. 33 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında teğmen ve yüzbaşıların da bulunduğu 41'i aktif görevde 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimi'ne getirildi.

Polis ekiplerinin operasyonu sürdürdüğü bildirildi.

DHA