Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 168 gözaltı kararı (2)

143 KİŞİ GÖZALTINDA

Adana merkezli 34 ilde, 26 kentteki üniversite, hastane ve kantinde açılan ihalelere fesat karıştırdığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisinin yakalanması için başlatılan operasyonda, 143 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguna başlandı.

Kaynak: DHA