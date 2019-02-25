Adana merkezli FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14'ü muvazzaf toplam 18 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 3'ü Adana'da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hava ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 1 binbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 9 astsubay ve 6 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA