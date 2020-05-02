İslamın en önde gelen şiarı olan namaz, Ramazan ayına girmemizle beraber müslümanlar tarafından daha büyük bir önem teşkil ediyor. Adanalıların sık sık internet arama motorlarında arattığı ''Adana namaz vakitleri | Adana namaz vakitleri 2020 | Adana namaz vakti 02 Mayıs'' sorularını ve tüm ildeki vatandaşların merak ettiği namaz vakitlerini il il sizler için araştırdık. İşte yanıtları..

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ 2020

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İSLAMIN ŞARTLARI NELERDİR?

Kelime-i Şehadet Getirmek: İslam’ın birinci ve ilk şartı olan Kelime-i Şehadet, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" demektir. En önemli şartların başında gelen Kelime-i Şehadet’i Müslüman olan bütün kişilerin yerine getirmesi lazım gelmektedir.

Namaz Kılmak: İslam’in ikinci şartı olan ve İslam Dini’nin direği olarak kabul edilen Namaz Kılmak; Allah inancına sahip ve hem aklı yerinde kişilerin hem de ergenlik döneminden itibaren yapılması gereken ve sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı şeklinde günde beş vakit yerine getirilen ibadettir.Oruç Tutmak:İslamın üçüncü şartıdır olan Oruç Tutmak; Zamansal olarak Ramazan ayında gerçekleştirilen ve bu sayede nefsini terbiye edecek Müslümanlar tarafından bir ay boyunca yapılan, gerçekleştirilmediği takdirde de büyük bir günah olan farz ibadetidir.

Zekat Vermek: İslam’ın dördüncü şartı olan Zekat Vermek; Müminlerin sahip olduğu malın ve paranın kırkta birini sadaka şeklinde ihtiyaç sahiplerine, yani fakir ve yoksul olan kimselere dağıtması şeklinde buyurulan ibadettir.Hacca Gitmek:İslam’ın beşinci ve son şartı olan Hacca Gitmek; Müminlerin hac zamanı geldiğinde, Mekke-i Mükerreme’yi ziyaret ederek Kâbe'yi tavaf etmesi olarak yapılan ibadettir. Öte yandan her Müslüman için farz olan bir ibadet değildir; hac ibadetini maddi durumu yerinde olan ve borcu bulunmayan kimseler tarafından yapılan ibadettir.

RAMAZANDA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,6- Sahur yapmak,7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,9- Ramazan umresi yapmak,10- Sabır dilemek,11- Af dilemek.Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur; ''Ramazan'da her kim tesbih ya da tehlil ve tekbir getirecek olursa, gece ve gündüz perdesi ile örtülünceye kadar sevabını yazmak üzere o kişileri 70 bin melek karşılar.'' Bu rivayete bağlı olarak o yüzden Ramazan ayında doğru tesbih ile belirli kurallara uygun şekilde tesbih çekmek büyük öneme sahiptir.Ramazan ayının 1. ile 10. günleri arasında, ''Ey iman edenlerin rahmetlisi'' tesbihi çekilir,Ramazan ayının 11. ile 20. günleri arasında, ''Ey günahları bağışlayan'' tesbihi çekilir,,Ramazan ayının 21. ile 30. günleri arasında, ''Ey iyileri koruyan'' tesbihi çekilir.

NAMAZ KILARKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Örnek olarak sabah namazının iki rek’at farzının kılınışı resimlerle anlatılmış, erkek ve kadınların farklı hareketleri belirtilmiştir. İki rek’atli bir namazdaki hareketler ile diğer namazlardaki hareketler arasında fark olmadığından onların resimlerle anlatılmasına gerek duyulmamıştır. Sabah Namazının Farzının Kılınışı:

Birinci Rek’at:

1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

2) Kamet getirilir. (Erkekler için)

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

İFTİTAH TEKBİRİ

“Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır.

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır.

Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

KIYAM

Tekbirden sonra eller bağlanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.

Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

RÜKU

“Allahü Ekber” diyerek rükûa varılır ve burada üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azim” denilir. Rükû da iken ayakların üzerine bakılır.

Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar

Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

RÜKUDAN KALKIŞ

“Semiallâhü limen hamideh” diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta “Rabbena leke’l-hamd” denilir.

Erkeklerin, rükûdan kalkıp doğrulması

Kadınların, rükûdan kalkıp doğrulması.

SECDE

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

İKİ SECDE ARASI OTURUŞ

"Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak par makları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

"Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Secdeden kalkarken; önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. İftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir.

Ayakta sırasıyla; a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur'an’dan başka bir sûre daha okunur. Birinci rek'atte olduğu gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azim" denilir.

"Semiallâhü limen hamideh" diyerek ayağa kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

"Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur.

Sonra "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir.

SON OTURUŞ

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

Son Oturuş (Şafii)

“Allahü Ekber” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır.

Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur.

Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur.

Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar.

SELAM

Önce başını sağa çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır.

Erkeklerin, sağ tarafa selâm verişi.

Kadınların, sağ tarafa selâm verişi.

Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh" denilir. Böylece iki rekat namaz tamamlanmış olur.

Erkeklerin, sol tarafa selâm verişi.

Kadınların, sol tarafa selâm verişi.