Adana namaz vakti 12 mayıs| Adana namaz vakitleri 2020| İl il namaz vakitleri

İslamın en önde gelen şiarı olan namaz, Ramazan ayına girmemizle beraber müslümanlar tarafından daha büyük bir önem teşkil ediyor. Adanalıların sık sık internet arama motorlarında arattığı '' Adana namaz vakti 12 mayıs | Adana namaz vakitleri 2020 | Namaz vakitleri'' başlıklı sorularını ve tüm ildeki vatandaşların merak ettiği namaz vakitlerini il il sizler için araştırdık.

12 MAYIS 2020 ADANA İFTAR SAATİ

12 MAYIS 2020 ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

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KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek. Bugün içerisinde Ramazan ayının son orucu tutulacak

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramının ilk günü 24 Mayıs Pazar günü son günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek.