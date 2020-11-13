EKPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? EKPSS sınav yeri sorgulama | Sınav giriş belgesi nasıl alınır?Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kızla yazışmaları ortaya çıktıEKPSS kaç soru, kaç dakika 2020? EKPSS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak?Yiğit Akü sektörünün ihracat lideri olduFormula 1'de hangi markalar var? Formula 1 İstanbul'da yarışacak araba markalarıUsta oyuncu Taner Barlas eşinden boşanıyorBingöl’de yangın çıktı: 2 hane ve 1 cami zarar gördüÇam sakızları alabilmek ağaçlara bakın nasıl zarar vermişler!Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!Van'da minibüs takla attı: 2 ölü, 29 yaralı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Adana polisinden çadırda yaşayan işçilere baza ve yatak yardımı

Adana polisinden çadırda yaşayan işçilere baza ve yatak yardımı

Adana polisi çadırda yaşayan tarım işçilerine 80 baza ve yatak yardımında bulundu. Polislerden gelen yardım işçilere mutlu anlar yaşattı.

Adana polisinden çadırda yaşayan işçilere baza ve yatak yardımı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yaşayan işçilere bir tır içerisinde 80 baza ve yatak götürerek, aynı zamanda maske ve çocuklara kırtasiye malzemesi dağıtımı da yaptı. Çadırlarına yatak kurulan aileler mutlu oldu.

Tüm yılı çadırda yaşayarak geçirdiklerini ve özellikle kışın zorlu şartlarla mücadele ettiklerini kaydeden tarım işçisi Nuray Şahan, bugüne kadar hep yer döşeğinde yattığını ilk defa bazalı bir yatakta yatacağını söyledi. Yatağı görünce özellikle çocuklarının mutlu olduğunu belirten Şahan, "Yatakta yatmanın tadına bir bakalım. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Bir erkek işçi ise sürekli çadırda yaşadıklarını hep döşekte yattıklarını ilk kez böyle bir yatakta yatacaklarını söyledi.

Adana polisinden çadırda yaşayan işçilere baza ve yatak yardımı

Adana polisinden çadırda yaşayan işçilere baza ve yatak yardımı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT