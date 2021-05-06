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  3. Adana polisinden sürpriz: Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması yaptı

Adana polisinden sürpriz: Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması yaptı

Adana'da 5 yaşına giren lösemi hastası çocuğa polisler sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Adana polisinden sürpriz: Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, daha önce ziyaret ettikleri lösemi hastası Miray Uğurlu'nun doğum gününün yaklaşması üzerine çocuğun yakınlarıyla görüşüp sürpriz planladı.

Ekipler, üzerinde çocuğun sevdiği çizgi film karakterinin yer aldığı pastayla Miray'ı tedavi gördüğü hastanede yeniden ziyaret edip doğum günü kutlaması yaptı.

Polisleri karşısında görünce büyük sevinç yaşayan Miray, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Ekipler, getirdikleri hediyeleri de çocuğa verdi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adana polisinden sürpriz: Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması yaptı

Adana polisinden sürpriz: Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması yaptı

Adana polisinden sürpriz: Lösemi hastası çocuğa doğum günü kutlaması yaptı

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