Adana Sebze Hali'nde tepki çeken görüntü! Sapa sağlam meyveleri çöpe döktüler!

Türkiye'de gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşların alım gücünü kısıtlamaya devam ederken diğer yandan ise hallere getirilen meyve ve sebzelerin zarar görmemiş olmasına karşın vatandaşlara ulaştırılmak yerine çöplere dökülmesi tepkilere neden oluyor. Bu durumun bir örneğini AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır sosyal medya hesabından paylaştı.

MEYVELERİN ÇÜRÜK OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Adana Sebze Hali'nde çekilen görüntülerde iki vatandaşın kasaların içerisinde yer alan ve çürük olmadığı görülen meyveleri bir kamyonetin kasasına döküldüğü görüldü. Meyvelerin vatandaşlara ulaştırılmak yerine bu şekilde imha edilecek olası tepkiye neden oldu.

Söz konusu video hakkında yeni bir paylaşım yapan Mihrimah Belma Satır," Bu videoyu farkındalığı artırmak için paylaştım . Düşüncesizlik ,programsızlık neticesi bir çok ürün maalesef çöp oluyor .Gıda bankalarına, ihtiyaç sahiplerine, yakın çevrede bulunan insanlara ulaştırılabilir. Biraz emek ,biraz empati lütfen." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Videoya gelen bazı yorumlar ise şöyle:

- Biz Sakarya'da 10 liraya alıyoruz kilosunu bolluk içinde pahalıya yiyoruz bunlar yüzünden.

- O kadar fakir insan var dağıtsanız da dua alsanız olmaz mı.

- Çöpe mi atıyorlar? Bu kadar kendi vatanına düşman insanlar, dünyada yok.

- Bunlar ve gibileri vatan ve millet haini, bu hainlere en ağır cezalar verilmeli Allah belasını verir inşallah, sizde şu hal yasasını çıkarın artık ama bunları da içine koyun..

- Bunların Allah cc bildiği gibi yapsın aç kalsın sürünsünler bunlara bütün hastalıkları versin at çöpe sen hesabı gören Allah cc verir cezanı.

- Sayın vekilim gerçekten içler acıtıyor bunlar vatan haini çoğunluk sizde artık su cezaları ağırlaştırın döviz düştü ama malum marketler halen her gün fiyatları yükseltiyorlar gerekli bakanlık dur desin bunlara kesilen cezalar onların bir iki günlük hasılatı bu resmen dalga geçiyorlar.