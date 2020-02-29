ADANA Şehitler için yürüdüler

Şehitler için yürüdüler

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde binlerce kişi, İdlib'de şehit olan 33 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

İlçede toplanan binlerce vatandaş, İblib'deki hain saldırıda şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ile yürüyen vatandaşlara, bazı vatandaşlar da araçlarla eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı?nda biten yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Şehitler için dua edildikten sonra vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA