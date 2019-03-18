Adana şehitleri andı

Adana'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Asri Mezarlık'taki şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Tören, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından şehit yakınları Muhammet Bezik Berger ve Zeynep Sude Göksal, günün anlam ve önemini anlatan şiirleri okudu.

Daha sonra Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın yaptırdığı duadan sonra protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma etkinliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, milletvekilleri Ayhan Barut, Abdullah Doğru'nun yanı sıra kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: İHA