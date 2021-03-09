Adana Seyhan Nüfusu 2020 - 2021 | Seyhan İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Adana Seyhan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Adana Seyhan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Adana Seyhan nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Seyhan ilçesinin bağlı bulunduğu Adana ilinde 2,258718 kişi yaşamaktadır. Adana ili 13844 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 391 (km²) si Seyhan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Adana Seyhan nüfusu 796 bin 131 kişidir.

Adana Toplam Nüfusu Kaçtır?

2,258718 kişidir.

Seyhan İlçe Nüfusu Kaçtır?

796,131 kişidir.

Adana Seyhan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -0,2 olarak gerçekleşmiştir.

Seyhan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,324333 Enlem : 35,324333

Seyhan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Adana iline bağlı bulunan Seyhan ilçesinin telefon alan kodu 0 322 şeklinde başlamaktadır.

Seyhan ilçesinin bağlı olduğu Adana İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Seyhan ilçesinin bağlı olduğu il olan Adana ilinin plaka kodu 1 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020