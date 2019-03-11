Adana Tiyatro Festivali yerli ve yabancı 31 oyunu ağırlayacak

Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen Adana Tiyatro Festivali, 21'inci yılında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali olan etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek. Festivalin biletleri 17 Mart Pazar gününden itibaren satın alınabilecek.

Festival programı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un katılımıyla Adana'da düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Safkan, toplumsal gelişme için sanatın olmazsa olmaz olduğuna inandıklarını belirterek, "Kalıcı eserlerimiz arasındaki kültür merkezleri ve tiyatrolara ek olarak, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile gençleri müziğe yönlendiriyor; Metropolis Antik Kenti Kazıları ile kültür tarihimizi gün ışığına çıkarıyor; Kısa Film Yarışması ile her yıl farklı bir toplumsal sorunu sinemacıların gözünden gündeme taşıyoruz. Sanat alanındaki en uzun soluklu projemiz ise, bildiğiniz gibi Adana Tiyatro Festivali. Vakfımızın doğduğu topraklarda başlattığımız bu festival, bugün 21'inci yılına ulaştı. Kültür sanat alanında bu kadar uzun soluklu bir projeye imza atmış olmak bize mutluluk veriyor. Sanatsal faaliyetlerin etkisi ancak uzun dönemde fark ediliyor ve bizler bugün Adana Tiyatro Festivali'nin ülkemiz tiyatro tarihinin önemli bir parçası haline gelmesinden çok mutluyuz. 20 yılda yüzlerce oyuna ev sahipliği yapan festivalin sahnesinde yer almak tüm grupların heyecanla beklediği bir deneyim haline geldi. Her yıl 1 ay boyunca sanatçısından seyircisine Adana'da herkesin kalbi tiyatroyla attı. Bu sene de dolu dolu bir festival olmasını diliyorum" dedi.

Sabancı Oda Tiyatrosu'nun ilk kez festival kapsamında sahnesini seyirciye açacağını ifade eden Safkan, "Köklerimizin bulunduğu bu şehre, bir kalıcı eser daha kazandırmaktan ve daha fazla kişinin sanatla buluşmasına katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 27 Mart'a sayılı günler kala yaptığımız açılışla seyirci kapasitemizi de 500'e çıkarmış olduk" dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da, "21. yılında Adana Tiyatro Festivali'ni seçkin eserler ile seyircimiz ile yeniden buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Arjantin'den Özbekistan'a kadar geniş bir coğrafyadan yabancı grupların ve yerli grupların festivale olan ilgisi ile zengin bir program hazırlamaya çalıştık. Adana şehrine kazandırılan Oda Tiyatrosu'nun 21. Festivalimize yetişmesi bizi ayrıca mutlu etti. Festival programlarımızda ve tiyatro sezonlarımızda birçok eserin sahneleneceği oda tiyatrosu teknik donanımları ve modern mimarisi ile Adana'nın önemli bir kültür sanat noktası olacaktır" diye konuştu.

Adanalı tiyatroseverlerin hizmetine sunulan yeni Oda Tiyatrosu'nun birinci katında Güzel Sanatlar Galerisi, ikinci katında da 140 kişilik salon, fuaye alanı, sahne hazırlık odaları ile ışık ve ses odası bulunuyor.

31 oyun seyirciyle buluşacak

Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımı ile toplam 31 farklı oyuna ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında Shaman Dans Tiyatrosu'nun "Anadolu Aşk Efsaneleri" adlı gösterisi sahnelenecek. Resital, dans gösterisi, tiyatro ve müzikal türlerini harmanlayan gösteri, Anadolu'nun yüzlerce yıllık zenginliğini aynı sahnede buluşturacak.

Bu yıl Polonya'dan "Romeo ve Juliet", Gürcistan'dan "Julius Ceaser", İspanya'dan "Şefler", Arjantin'den"Mandragora Sirki", Özbekistan'dan"Sultan Celaleddin", Kosova'dan "Maskeliler", Azerbaycan'dan "Hellados" ve KKTC'den "Kanatsız Güvercinler" oyunları festivalde sahnelenecek.

Duru Tiyatro "Yüzleşme", İstanbul Temaşa Tiyatrosu "İkinci Bahar", Tiyatro Adam "Teftişör", Yolcu Tiyatro "Kürklü Venüs", Semaver Kumpanya "Madde 22", Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu "Esaretin Bedeli", Antalya Devlet Tiyatrosu "Godot'yu Beklerken'i Beklerken", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Elektra", Eskişehir Şehir Tiyatroları "Scapin'in Dolapları", İstanbul Şehir Tiyatroları "Karıncalar Bir Savaş Vardı" ve Ankara Devlet Tiyatrosu "Cimri" adlı oyunları ile tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca Ankara Devlet Tiyatrosu "Rumuz Goncagül" ve İzmir Devlet Tiyatrosu "Kantocu" adlı oyunlarıyla Merkez Park'ta sahnede olacak.

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" her yıl olduğu gibi festivalin açılış töreninde sahibini bulacak.

Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 21'inci yılının ardından 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlamış; Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlemiş olacak. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunlar 1 milyona yakın seyirciye ulaşacak.

Kaynak: İHA