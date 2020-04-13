Adana Valiliğinden "sahra hastanesi" açıklaması

Adana Büyükşehir Belediyesince kurulduğu açıklanan sahra hastanesinin yerinin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların yer almaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 1000 yataklı hastane yaptığı yönünde haberler yer aldığı hatırlatılarak, "İlimizde korona virüs vakaları ile mücadelede 1. basamak aile hekimlikleri başta olmak üzere tüm 1. basamak sağlık tesisleri, 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane ve 2'si üniversite hastanesi olmak üzere toplam 34 yataklı tedavi kurumumuzda 25 bin 335 sağlık personelimizle hizmet devam etmektedir. İl geneli hastanelerimizde bin 412'si yoğun bakım yatağı olmak üzere 7 bin 197 yatak mevcut olup servislerimizde doluluk oranı yüzde 10, yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranı ise yüzde 13'tür. Aynı zamanda hastanelerimizde normal hastalarımız için de hizmet kesintisiz şekilde devam etmektedir" denildi.

Sağlık hizmeti sunumu açısından Adana'nın herhangi bir ek yataklı veya yataksız tedavi hizmetine ihtiyacı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca anılan yerin fuar alanı olduğu, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmadığı ve olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların yer almaması sebebiyle söz konusu yerin hastane veya sağlık hizmetleri açısından uygun şartları hiçbir şekilde taşımadığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA