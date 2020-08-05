Adana valisinden 'Kadına Şiddet' açıklaması

Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele İl Koordinasyon İzleme Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık eden Adana Valisi Süleyman Elban, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi’nin yanı sıra kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN BAKANLIKLAR BİR ARAYA GELİYOR"

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarına imza atıldığını belirten Elban, “Kadına yönelik şiddetle ilgili kamuoyu algısı ve toplumun bilinçlenmesi için sivil toplum kuruluşlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımız yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Kadına yönelik şiddetin azalmasında basın ve sosyal medyanın da büyük bir etkisi bulunmaktadır. Kadına yönelik şiddettin önlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar bir araya gelerek ciddi çalışmalar yapıyor.” dedi.

BİZE YAKIŞAN ŞİDDETTE SIFIRA İNMEK

Başta kadınlar olmak üzere insana şiddetin asla kabul edilemeyeceğini ve esas hedefin kadına yönelik şiddeti sıfıra indirmek olduğunu vurgulayan Vali, 'Kadınlarımız kötü muamele görmesin. adına yönelik şiddette Avrupa rakamlarının aşağısında olabiliriz fakat bize yakışan sıfır noktasıdır." sözleriyle açılış konuşmasını sürdürdü.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından sözü alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları sunumda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirerek mevcut duruma ilişkin analizler yaptı. Ardından tüm il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında yapılması gerekenler ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2020-2021 Koordinasyon Planı kapsamında oluşturulan temel hedef ve faaliyetler hakkında yapılan sunumun ardından toplantı sona erdi.