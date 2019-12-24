Adana yarın okullar tatil mi? sorusu Adanalılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 25 Aralık'ta Adana'da okulların tatil edilip edilmedi veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

25 ARALIK ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da etkisini gösteren sağanak sebebiyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime yarın (çarşamba) için 1 gün daha ara verildi.

Adana Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23.12.2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden 4 merkez ilçemizde 25.12.2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaklardır" denildi.