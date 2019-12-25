Adana yarın okullar tatil mi? | 26 Aralık Adana okullar tatil mi? | Adana hangi okullar tatil edildi?

Adana yarın okullar tatil mi? sorusu Adanalılar tarafından internet üzerinde araştırılmaya başlandı. 26 Aralık'ta Adana'da okulların tatil edilip edilmediği veli ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu üzerine internette arama yapılmaya başlandı. Peki Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde...

26 ARALIK ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'nın Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullar elverişsiz hava koşulları sebebiyle 1 gün tatil edildi.

Valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Eğitime 26 Aralık 2019 tarihinde ara verilen okullar şöyle:

"Yüreğir ilçesi Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"

Açıklamada, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.