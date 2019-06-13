Adana yerel basınından Yargı Reformu Paketi’ne tepki

Adana'da yerel gazeteler, Yargı Reformu Paketi'nde yer alan resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yargı Reformu Paketi'nde yer alan resmi ilan statüsünde olan icra ilanlarının, yerel gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik tepki, Adana'da da sürdü. Kentteki yerel gazeteler sürmanşetlerinden "Mahalli gazeteler yok olmasın" yazılı kuşak spotlarıyla yasa tasarısına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir, yasanın iptal edilmesi gerektiğini ve TBMM nezdinde konunun tüm taraflarıyla bir araya geleceklerini belirterek, "Yerel basın girdilerdeki artışın yanı sıra ekonomideki daralmaya paralel olarak çok zor şartlar altında var olma savaşı vermektedir. Böyle bir süreçte gündeme alınan taslak bu şekilde yasalaştığı taktirde, yerel basın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA