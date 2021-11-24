Adana Yumurtalık'ta mavi dil hastalığı, panik yarattı! İki mahalle karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Yumurtalık Kaymakamlığından yapılan açıklamada 17 Kasım günü ilçedeki Asmalı Mahallesinde küçükbaş hayvancılık yapan işletmede alınan kan numunelerinin laboratuvar analizleri sonucu Mavidil (BT) hastalığının belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda mavi dil hastalığına karşı idari ve fenni karantina tedbirleri alınacağı duyuruldu.

HAYVANLAR AŞILANACAK

Kaymakamlığın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Hastalık görülen yerlerde usulüne uygun şekilde dezenfeksiyon işlemleri uygulanacaktır. Hasta hayvanların sağlıklı hayvanlardan ayrılarak ayrı yerlerde bakımının yapılması sağlanacaktır.

Hastalık görülen Asmalı Mahallesinin 3 km yarıçaplı alanı koruma bölgesi (Kuzupınarı) ilan edilmesi, 10 km yarıçaplı alanın ise gözetim bölgesi (Kırmızıdam, Yeşilköy, Kaldırım, Deveciuşağı, Kesmeburun) ilan edilerek, Koruma ve gözetim bölgesinde Mavidil hastalığına karşı duyarlı küçükbaş hayvanlar İl müdürlüğünden temin edilen aşılarla aşılanacaktır."

HAYVAN TAŞIYAN ARAÇLARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koruma ve gözetim alanı olarak belirlenen mahallelere hayvan taşıyan araçların giriş ve çıkışı yasaklanmıştır. Muhtarlıklar tarafından cami hoparlöründen yapılacak anonslar ile bu durum duyurulacaktır.

Karantina tedbirleri alınan mahallelerde küçükbaş ve büyükbaş hayvan alış ve satışı yasaklanmıştır. Bölge giriş ve çıkışlarında Jandarma ekipleri tarafında yol kontrolleri sıklaştırılarak, hasta hayvanların bölgeden çıkışı kontrol altına alınacaktır.

Karantina tedbirleri alınan mahallelerde İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından yetiştiricileri bilgilendirici eğitim çalışması yapılacaktır.

Bölgede hastalık çıktığına dair tabelalar muhtarlıklar tarafından asılacaktır.

Yumurtalık Belediye Başkanlığı tarafından hastalık çıkan bölgede hasta hayvanların kireçlenerek gömülebilmesi için derin çukurlar açılacaktır. Adana Büyükşehir belediyesi ilaçlama ekiplerine gerekli yazışmalar yapılarak bölgenin vektörlere karşı ilaçlaması sağlanacaktır.

Hastalığa karşı duyarlı hayvanlardan son iyileşen veya son ölen hayvandan itibaren 40 gün sonra idari ve fenni karantina tedbirleri sonlandırılacaktır.

Yukarıda maddeler halinde belirlenen karantina tedbirlerine uymayanların 5996 sayılı kanun gereği idari para cezası ile cezalandırılacağı ilanen duyurulacaktır."