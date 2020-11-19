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  3. Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun yakalandı

Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun yakalandı

Adana polisi düzenlediği operasyonla internet üzerinden doğal olduğu öne sürülerek satılan 1 ton 28 kilo kaçak cinsel içerikli macun ele geçirdi.

Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri ilde internet üzerinden cinsel içerikli kaçak ürünler satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan teknik ve fiziki takip için izin aldı.

Yapılan takip sonucunda polis, A.Ç.Y. isimli şahsın internet üzerinden aldığı cinsel içerikli macun siparişlerini kargo marifetiyle Türkiye geneline sattığını belirledi. Ayrıca zanlının kaçak olan cinsel içerikli macunu müşterilerine doğal, organik olduğunu söyleyerek bir kavanozunu 500 liraya varan fiyatlara sattığını ancak içeriğinde ne olduğunun bilinmediğini tespit etti.

Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun yakalandı

Polis bu tespitler üzerine yaptığı takip sonucunda zanlının yine kargo aracılığıyla yüklü miktarda sevkiyat yaptığı sırada Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki kargo şubesine baskın yaptı. Yapılan baskında polis 1754 kavanozda, 1 ton 28 kilo kaçak cinsel içerikli macun ele geçirdi. Macunlara polis el koydu. Polis A.Ç.Y.'yi de gözaltına aldı. Ayrıca zanlının ofis açtığı ve yanında 4 kişiyi de çalıştırdığı belirlendi. Zanlının ifadesinde macunun doğal olduğunu, aktarlara yaptırdığını, internet üzerinden sattığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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