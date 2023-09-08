Adana’da 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana'da bu yıl 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi beklendiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Adana’da 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana'da bu yıl 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi beklendiği bildirildi.

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısını karşılayan Adana'da ova kesimlerde birinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstığında şu sıralar hummalı bir hasat dönemi yaşanıyor. İlk hasatların yapıldığı Karataş ilçesi Tuzla bölgesinde bir yandan tarladaki yer fıstığının sökümünü yapan üreticiler bir yandan da üç ile beş gün tarlada kurumaya bıraktıkları fıstığın patozlama işlemi ile uğraşıyor.

Ülkemizde bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer alan yer fıstığında geçen yıl Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 186 bin ton olan üretimin 92 bin tonunu Adana üretti.

Karataş ilçesi Tuzla ve Tabaklar Mahallelerinde üreticilerle bir araya gelen ve yer fıstığı hasadını yerinde inceleyen Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, yer fıstığında Türkiye üretiminin yarısının Adana'dan karşılandığını ve ilin fıstık üretiminde birinci sırada yer aldığını ifade etti. Adana'da bu yıl 250 bin dekar alanda yer fıstığı ekiminden 106 bin ton üretim beklediklerini ifade eden Tekin, "Üretilen fıstıklarımız genelde iç piyasada tüketiliyor. Zaman zaman ihracata da konu oluyor. Verimlerimiz bu yıl gayet iyi. Ortalama 500 kilogram verim alınıyor. Fiyat olarak da fıstık 60-70 lira bandında satılıyor. Yer fıstığı üretiminin tercih edilmesinin sebebi diğer ürünlere göre getirisinin daha yüksek olması. Üreticilerimiz verimden ve fiyattan memnun." dedi.

Yer fıstığının yağının çıkarılmasının sanayide önem arz ettiğini de vurgulayan Tekin, çerezlik olarak değerlendirilemeyen yer fıstığının sanayide yağ hammaddesi olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Karataş Aydınlar Mahallesi çiftçilerinden Süleyman Gül ise 62 dekara alanda yer fıstığı üretimi yaptığını belirterek, 55-65 lira arasında olan fiyatın üretici için iyi bir rakam olduğunu belirterek, "Verimlerimizde bu yıl. Üretimden memnunuz." şeklinde konuştu.

Adana genelinde karpuz hasadı sonrasında ikinci ürün olarak ekimi yapılan yer fıstıklarının da Ekim ayı başında hasadının yapılması bekleniyor.

Adana’da 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana’da 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana’da 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana’da 105 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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