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Adana'da 13 yaşındaki kız, internet dolandırıcılarının kurbanı oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal medyadan kendisine gelen ''Evinize 186 bin TL'lik haciz göndereceğim" mesajı üzerine korkan 13 yaşındaki bir kız evde bulunan bütün parayı dolandırıcılara kaptırdı. Hamallık yaparak geçimini sağlayan kızın babası ise durumu öğrendikten sonra yıkıldı.

Adana'da 13 yaşındaki kız, internet dolandırıcılarının kurbanı oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde internet dolandırıcıları, 13 yaşındaki bir kıza sosyal medya üzerinden mesaj atarak korkutup para istedi. Küçük kız ailesine haber vermeden evde bulunan 5 çeyrek altın ile 2 bin lirayı dolandırıcılara yolladı.

Kozan ilçesindeki Hacıuşağı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan D.D.'ye, iddiaya göre Turan Kemal isimli sosyal medya hesabından "Evinize 186 bin liralık haciz göndereceğim" diye mesaj geldi. Şüpheli, haczi durdurmak için küçük kızdan para istedi. Paniğe kapılan D.D., kimseye haber vermeden ailesinin evde sakladığı 2 bin lirayı ATM yoluyla şüphelinin hesaplarına gönderdi. D.D., şüphelinin tehditlerine devam etmesi üzerine evdeki 5 çeyrek altını da kuyumcuda bozdurup, şüphelinin banka hesaplarına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.D., ailesinin kendisine kızacağını düşünerek bir komşusunun yanına sığındı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer D. (42), kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine komşusu Cafer D.'yi arayarak, kızın kendisine sığındığını anlattı. Daha sonra kızını alıp eve getiren baba Cafer D., polis merkezine giderek dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Bütün birikiminin bir günde yok olduğunu belirten Cafer D., gözyaşı döktü. Cafer D., çocuklarının hareketlerini kontrol edebilmeleri için ailelere de uyarılarda bulundu. Cafer D., dolandırıcının bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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