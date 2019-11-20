Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

ADANA'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA