Adana’da 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da kaçak içki imal edilen bir eve düzenlenen operasyonda, 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merdiven altı kaçak ve sahte içki üretimi ve satışına yönelik çalışma başlattı. Merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde bir evin kaçak içki imalathanesine çevrildiğini belirleyen polis, yaptığı baskında 2 bin 600'ü yapım aşamasında, 200 litresi ise hazır hale getirilmiş toplam 2 bin 800 litre kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkiler olay yerinde imha edildi. Polis, F.K. isimli şahsı kaçak içki üretmekten gözaltına alınarak emniyete götürdü.

Kaynak: İHA