Adana’da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da bir minibüste yapılan aramada 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir minibüsten şüphelendi. Durdurulan ve arama yapılan minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Minibüste bulunan İ.D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA