Adana’da 2 cinayetten sorumlu tutulan suç örgütüne 13 tutulama

Adana'da 2 cinayet işledikleri öne sürülen ve şafak vakti yapılan operasyonla çökertilen organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 13'ü tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" soruşturması kapmasında örgütü teknik ve fiziki olarak 3 ay önce takip etmeye başladı.

Polisin yaptığı bu takipte suç örgütünün "silahlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, yalan beyan, suç üstlendirme, tehdit, baskı, cebir kullanarak haksız kazanç temin etme, uyuşturucu ticareti yapma, korku, panik ve sindirme yöntemleriyle" vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıklarını tespit etti.

2 CİNAYETE KARIŞMIŞLAR

Polis, zanlıların 2019 yılında bir pastanede Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinden sonra bu cinayette parmağı olduğu öne sürülen Kemal Daş ve Cüneyt Aksütün öldürülmesi olayına karıştığını da belirledi. Polis yapılan bu tespitlerin ardından 18 Eylül günü şafak vakti aralarında özel harekatın da olduğu 500 polisle 25 zanlıyı yakalamak için 35 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 25 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 uzun namlulu silah, 17 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 8 uzun namlulu silah şarjörü, 171 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 el bombası, 7 çelik yelek, 1 av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 3 sahte kimlik, 79.71 gram eroin, 0.4 gram kokain, 720.5 gram metamfetamin, 23 kutu yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu hap, 31 uyuşturucu hap, 5.46 gram esrar, 51.2 gram skunk ele geçirildi. Polis kaçan iki zanlının da yakalanması için yaptığı baskınlarda zanlıları gözaltına alıp emniyete getirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 25 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 13'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol ile 3'ü ise savcılıktan serbest bırakıldı.