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  3. Adana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Adana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Adana'da iki gündür bulunamayan 4 yaşındaki Zafer Kıral'ın cesedi su kanalında bulundu. Acılı amca kanal başında , 'Ben şimdi babana ne diyeceğim?' diyerek gözyaşı döktü.

Adana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, babası cezaevinde, annesi ise o sırada işte olan  4 yaşındaki Zafer Kıral , dün sabah saatlerinde kayboldu. İşten eve geldiğinde çocuğunu bulamayan anne Büşra Kıral, durumu polis görevlilerine bildirerek kayıp ilanı oluşturdu. Başvuru üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, arama çalışmalarını hemen başlattı ancak dün bir sonuca ulaşılamadı. Kıral'ın evinin yakınlarında bulunan su kanalına düşmüş olabileceği ihtimaline dayanarak kanalın suyunu kestiren polis ekipleri, iki gündür süren arama çalışmalarını bugün sonlandırdı.

Adana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

ZAFER'İN MİNİK BEDENİ KANALDA BULUNDU

Sabah saatlerinde yapılan Yukarı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan kanalda bir çocuğun akıntıya kapılmış halde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kanalda bulunan çocuk cesedinin hakkında kayıp ihbarı verilen 4 yaşındaki Zafer Kıral'a ait olduğunu tespit etti. Ceset sulama kanalından çıkartılırken olay yerine gelen amca, kanalın başında "Ben şimdi babana ne diyeceğim? Bunu nasıl anlatacağım?" diyerek gözyaşı döktü. Minik zaferin cenazesi otopsi yapılması için adli tıp morguna sevk edildi.

 

Adana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduAdana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduAdana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulunduAdana'da 2 gündür kayıp 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu

 

Berna Akkaya
Editör


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