Adana’da 29 Ekim coşkusu

ADANA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ile eski milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, bisiklet sporcuları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Caddesi'nde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Kortejde, dev Türk bayrağı da yer aldı. 29 Ekim coşkusu, Göksel konseriyle son buldu.

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Kaynak: DHA