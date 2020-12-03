Adana'da 3 yerinden bıçaklanan genç, ailesini kendi arayıp haber verdi

Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kısıtlamada dışarıda gezen U.Ö.Ç (16, arkadaşının yanına gelen arkadaşı M.C.B (16) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.C.B, U.Ö.Ç'yi 2 defa sırtından 1 defa ayağından bıçaklayarak olay yerindenkaçtı.

YARALI HALDE AİLESİNİ ARAYIP OLAYI ANLATTI

Vatandaşlar, U.Ö.Ç’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını görmesi üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. U.Ö.Ç sağlık ekipleri gelene kadar cep telefonuyla ailesini aradı. U.Ö.Ç ailesine bıçakla yaralandığını ve hangi hastaneye kaldırılacağını söyledi. Sağlık ekipleri yaralı genci Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olaydan kısa bir süre sonra şüpheli M.C.B’yi yakalayarak gözaltına aldı.