Adana’da 6 kişi sobadan zehirlendi

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet, Levent ve Sinanpaşa Mahallerinde bulunan ikametlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sağlık ekipleri farklı adreslerde karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi ihbarı aldı. İhbar üzerine sağlık ekipleri adreslere gidip zehirlenen, Ayşe Ç., Ayfer A., Asya A., Hüseyin K., Begüm S. ile Burak S.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kaynak: İHA