2021 İstanbul Medipol Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031116062021 Uluslararası Final Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301390041Son dakika | Beşiktaş, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs, 19.03'te kavuşacak2021 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030901482021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1026305232021 Kayseri Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112370752Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi2021 Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590168Ukraynalı yetkililer Dalyan'ı gezdi: Hayran kaldılar!2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103210592
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

Adana'da, yaklaşık 2,5 ay önce kaybolan 61 yaşındaki Musa Çiftçi'den haber alınamıyor.

Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet eden Musa Çiftçi, 6 Mart'ta evinden çıktıktan sonra yakınları kendisinden bir daha haber alamadı.

Aile, durumu polise bildirerek Çiftçi'nin bulunmasını talep etti.

Öte yandan, Çiftçi'nin yakınları, aynı sokakta yaşayan ve kaybolmasından sorumlu tuttukları bir ailenin evine taş, kürek ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, müdahale ettiği grubu kısa sürede dağıttı.

Ekipler ayrıca, Çiftçi ailesinin, yakınlarının kaybolmasından sorumlu tuttuğu bazı kişileri ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

Adana'da 61 yaşındaki kişi 2,5 aydır kayıp

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT